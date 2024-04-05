Тото Вольф прокомментировал слухи о переходе Себастьяна Феттеля в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал своё мнение о кандидатуре Себастьяна Феттеля в качестве замены Льюису Хэмилтону в следующем году.

«Себастьян — это человек, которого никогда не стоит сбрасывать со счетов. Я думаю, что его послужной список феноменален, и иногда перерыв может быть полезен, чтобы проделать переоценку ценностей, понять, что для вас важно, и отточить свою мотивацию.

Как я уже говорил, мы ещё не приняли решение, и это не то, что мы планируем сделать в ближайшие несколько недель. Я знаю, что рынок гонщиков очень изменчив. Некоторые из действительно хороших пилотов вот-вот подпишут контракты с другими командами, мы же хотим продолжать переговоры и иметь несколько возможных опций.

Но на данном этапе, я думаю, нам ещё слишком рано брать на себя обязательства по отношению к тому или иному гонщику, будь он молодым или очень опытным. Следующие несколько месяцев дадут нам больше информации», — приводит слова Вольфа Racingnews 365