Пиастри — лучший во второй тренировке ГП Японии, Хэмилтон — 2-й, Леклер — 3-й

В Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Быстрейшим по её итогам стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Второе время показал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Третьим был гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не показал времени.
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая свободная практика:
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.34,725.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,501.
3. Шарль Леклер («Феррари») +4,035.
4. Юки Цунода («РБ») +6,221.
5. Даниэль Риккардо («РБ») +7,188.
6. Ландо Норрис («Макларен») +10,252.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +17,854.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,454.
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +21,334.
10. Эстебан Окон («Альпин») +24,388.
11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +28,592.
12. Александер Албон («Уильямс») +29,096.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +55,747.
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени.
15. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени.
16. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени.
17. Серхио Перес («Ред Булл») — не показал времени.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — не показал времени.
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени.
20. Джордж Расселл («Мерседес») — не показал времени.