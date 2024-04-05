Пиастри — лучший во второй тренировке ГП Японии, Хэмилтон — 2-й, Леклер — 3-й

В Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Быстрейшим по её итогам стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Второе время показал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Третьим был гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не показал времени.

Формула-1. Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.34,725.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,501.

3. Шарль Леклер («Феррари») +4,035.

4. Юки Цунода («РБ») +6,221.

5. Даниэль Риккардо («РБ») +7,188.

6. Ландо Норрис («Макларен») +10,252.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +17,854.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,454.

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +21,334.

10. Эстебан Окон («Альпин») +24,388.

11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +28,592.

12. Александер Албон («Уильямс») +29,096.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +55,747.

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени.

15. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени.

16. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени.

17. Серхио Перес («Ред Булл») — не показал времени.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — не показал времени.

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени.

20. Джордж Расселл («Мерседес») — не показал времени.