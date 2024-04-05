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Ферстаппен оценил решение «Феррари» оставить в команде Леклера, а не Сайнса

Ферстаппен оценил решение «Феррари» оставить в команде Леклера, а не Сайнса
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о решении «Феррари» пригласить на место Карлоса Сайнса Льюиса Хэмилтона, который сейчас выступает в «Мерседесе». Британец перейдёт в «Скудерию» в 2025 году. Сайнс пока не определился с командой, в которой продолжит карьеру.

«Теперь Карлосу предстоит сделать правильный выбор относительно того, куда он будет двигаться дальше. Решение «Феррари» остаться с Леклером, а не Сайнсом? Мне это кажется разумным. Шарль так долго работал с командой и не так давно подписал новый контракт», — приводит слова Ферстаппена Formule1.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 93 очка. У «Ред Булл», занимающего первое место, 97 баллов.

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