Никита Мазепин — о снятии санкций: шансы вернуться в Формулу-1 резко возросли

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мыслями о шансах вернуться в чемпионат мира. Ранее Европейский суд снял санкции с Никиты. По мнению россиянина, это повышает его шансы на возвращение в «Королевские гонки». При этом Мазепин отметил сложности с имплементацией решения суда.

«Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Но вернуться в Формулу-1 не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться ещё сложнее. Но когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что моё возвращение в Формулу-1 возможно. Но для начала нужно добиться имплементации решения суда.

Это не так просто, как кажется. У нас есть прошлогодний опыт, когда мы получили обеспечительные меры, и я должен был получить возможность въезда в страны ЕС для выступления. Но, к сожалению, мне позволили въехать только по национальной визе в Италию на медицинское обследование. И, конечно, после такого кейса было тяжело общаться с кем-то из команд. Гонщик нужен во всех странах присутствия Формулы-1 или других серий. А если ты можешь въехать только в Италию, то о чём может идти речь», — приводит слова Мазепина «РБК Спорт».

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Недавно Мазепин рассказал о статусе судебного разбирательства с американской командой «Хаас», где он выступал в бытность гонщиком Формулы-1.