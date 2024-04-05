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Джордж Расселл призвал к изменению регламента после дождевой практики ГП Японии

Джордж Расселл призвал к изменению регламента после дождевой практики ГП Японии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после второй тренировки Гран-при Японии выразил надежду на изменение регламента по части использования промежуточных и дождевых комплектов шин. Сейчас гоночные коллективы могут опасаться тратить имеющие комплекты, так как они могут потребоваться позже в ходе уикенда. До 2024 года трата одного комплекта промежуточных шин в пятницу не влияла на то, сколько ещё комплектов останется у команд. Напомним, в Сузуке Макс Ферстаппен из «Ред Булл», как и ещё шесть пилотов, не показал времени.

«Обидно за всех присутствующих здесь болельщиков, за тех, кто наблюдал за заездом из дома. Тот факт, что мы не проехали ни одного круга, очень раздражает. Надеюсь, что ФИА разрешит всем командам перевезти дополнительный комплект шин на третью тренировку, потому что обычно в третьей практике мы проезжаем не так много кругов – просто тренируемся перед квалификацией. Это было бы здорово и для нас, и для болельщиков. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Надеюсь, мы найдём решение для подобных погодных условий, потому что это происходит не в первый раз и определённо – не в последний», — приводит слова Расселла Crash.net.

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