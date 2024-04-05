Никита Мазепин рассказал, почему вновь начал активно смотреть Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин объяснил, почему стал активнее смотреть «Королевские гонки». По словам Никиты, после того как он лишился возможности выступать в Формуле-1, просмотр чемпионата с его стороны резко сократился.

«Как только я лишился возможности выступать там, то естественным образом я постепенно начал отдаляться от Формулы-1. И, признаюсь честно, просмотры гонок у меня не вызывали положительных эмоций. Я всех там знаю, я там был. Я понимаю, что я сейчас сижу на стуле, но через три с половиной часа на самолёте я могу быть в месте проведения гонок. Но есть невидимая стена, из-за которой я туда попасть не могу.

Поэтому в какой-то момент я гонки начал смотреть меньше, но всё равно читал новости. А когда санкции ЕС были продлены, у меня все надежды на возвращение практически пропали. Но, как говорится, никогда не сдавайся. Абсолютно неожиданно для меня суд приостановил санкции. И я начал смотреть гонки опять», — приводит слова Мазепина «РБК Спорт».

Напомним, 20 марта стало известно, что Суд ЕС в Люксембурге признал недействительными решения, в соответствии с которыми Мазепин был включён в санкционные списки.