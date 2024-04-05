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Тото Вольф: мы экспериментируем с машиной, я должен быть рядом

Тото Вольф: мы экспериментируем с машиной, я должен быть рядом
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему он изменил свои первоначальные планы и всё-таки прилетел в Японию на четвёртый этап сезона-2024 Формулы-1.

«Я почувствовал, что в тяжёлое время должен быть с командой, особенно когда нам предстоит провести довольно много экспериментов с машиной в пятницу и субботу.

У меня не было планов приезжать в Японию, потому что есть много других дел в Европе. Но затем я понял, что будет неправильно быть вдалеке от команды. Для меня важно находиться на месте проведения этапа.

Мы экспериментируем с некоторыми вещами, и вовлечение в этот процесс придаёт мне энергии. Надеюсь, и команда получит энергию от меня. Поэтому я решил не оставаться в Европе», — приводит слова Тото Вольфа издание Planet F1.

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