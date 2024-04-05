Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» расширяет тестовую программу Кими Антонелли

«Мерседес» расширяет тестовую программу Кими Антонелли
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о расширении тестовой программы для своего юниора Андреа Кими Антонелли, который считается одним из кандидатов на замену уходящему в «Феррари» Льюису Хэмилтону.

«Программа подготовки Кими к Формуле-1 существует уже давно и не претерпела существенных изменений за последние несколько недель. Мы просто расширили её, добавили в неё больше дней. Всё, что было запланировано на ближайшие месяцы, остаётся в силе, независимо от того, будет он выступать в Формуле-1 в следующем году или нет.

Он проведёт несколько дней в Австрии в машине 2021 года, чтобы освоиться за её рулём. Мы хотим дать ему почувствовать, что такое действительно хорошая машина, прежде чем посадить его в позапрошлогодний болид», — приводит слова Вольфа издание Race Fans.

Материалы по теме
Auto Motor und Sport: Ферстаппен — главная цель «Мерседеса», запасной вариант — Антонелли

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Проголосовать также можно по ссылке.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android