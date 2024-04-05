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Формула-1 изучает варианты изменения шестого поворота в Альберт-Парке

Формула-1 изучает варианты изменения шестого поворота в Альберт-Парке
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Формула-1 рассматривает возможность изменения трассы в Мельбурне из-за опасений повторения аварий Алекса Албона и Джорджа Расселла.

Алекс Албон и Джордж Расселл по ходу гоночного уикенда Гран-при Австралии попали в жёсткие аварии в шестом повороте. Эти инциденты побудили организаторов гонки и чемпионата в целом задуматься об изменении конфигурации шестого поворота, чтобы сделать его более безопасным для гонщиков.

Как сообщает издание Autosport, Формула-1 изучает три варианта изменения трассы. Первый: изменение профиля поворота, чтобы снизить скорость машин. Второй: заменить гравийную ловушку на асфальтовую площадку. Третий: отрегулировать отбойники, чтобы машины не отскакивали от них после аварии обратно на трассу, как это было в случае с Расселлом.

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