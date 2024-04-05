«Вам следует спросить Вольфа». Хельмут Марко — о будущем Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» следует спрашивать у руководителя немецкой команды Тото Вольфа.

«У Себастьяна Феттеля великое прошлое, а у Кими Антонелли – потенциально великое будущее. Себастьяна уже долго нет в пелотоне, но ему только 36 лет. Так что вопрос только в наличии у него мотивации.

Возможен ли переход Макса Ферстаппена в «Мерседес»? Вам следует спросить об этом Тото Вольфа. Он хочет заполучить Макса, потому что больше нет другого гонщика такого уровня», — приводит слова Марко издание RacingNews365.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен может досрочно расторгнуть контракт с «Ред Булл» в случае ухода из команды Хельмута Марко.