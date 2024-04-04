Хельмут Марко не хочет дальше работать в «Ред Булл» — Auto Bild

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не горит желанием продолжать работать в «Ред Булл». Об этом сообщает издание Auto Bild.

Сообщается, что Кристиан Хорнер заручился твёрдой поддержкой тайских владельцев «Ред Булл», владеющих 51% акций компании. Австрийская фракция, которая пыталась сместить Хорнера с поста руководителя гоночной команды Формулы-1, практически смирилась с проигрышем в противостоянии с ним и тайцами. Они даже подумывают о том, чтобы полностью оставить проект в Формуле-1 Хорнеру и тайцам, а самим сосредоточиться на футболе или хоккее.

Сам Кристиан Хорнер серьёзно укрепил свои позиции в команде. У него теперь есть полномочия единолично принимать все важные решения для двух команд: «Ред Булл» и «РБ». Ранее такая власть была у Хельмута Марко, но его позиции пошатнулись и 80-летний австриец подумывает об уходе из команды.

Отметим, что отставка Марко открывает возможность для ухода Макса Ферстаппена из австрийской команды. У голландца в контракте есть пункт, позволяющий досрочно расторгнуть его в случае ухода Марко.