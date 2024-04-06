«Наши разногласия можно забыть». Ферстаппен — об интересе «Мерседеса» к нему

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал интерес к себе со стороны «Мерседеса» и его руководителя Тото Вольфа, с которым у трёхкратного чемпиона Формулы-1 ранее были напряжённые отношения после спорной ситуации на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Я понимаю, почему он это делает. Раньше, ещё до «Ред Булл», у нас были переговоры с «Мерседесом». Потом они решили, что добьются успеха по-своему. Думаю, я показал, как это нужно делать. Они хотят, чтобы я был в их машине, это понятно.

Ещё несколько лет назад между нами, конечно, было немного больше напряжения… Но это всё можно простить и забыть. Это верно для обеих сторон. Но это не значит, что мне следует сейчас переходить куда-то. К тому же у «Мерседеса» сейчас не самая быстрая машина. Такая сейчас есть у «Ред Булл», — приводит слова Макса Ферстаппена издание De Limburger.