Вольф: «Мерседес» всего в десятой от второго ряда на одной из худших для нас трассе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф видит положительные моменты в результатах его команды в квалификации Гран-при Японии.

«Итоговые результаты – седьмая и девятая позиции – не очень высокие. Но положительным моментом является то, что мы не так уж далеко от второго ряда на стартовой решётке. Мы уступили им всего одну десятую или около того на трассе, которая в прошлом году была для нас одной из худших, если не сказать больше. Похоже, в этот уикенд мы сделали шаг в правильном направлении. Все стараются лучше понять нашу машину W15, чтобы раскрыть её потенциал. Наш прогресс вселяет оптимизм.

Сложно предсказать, как сложится завтрашняя гонка. «Ред Булл» плотно впереди, посмотрим, что мы сможем сделать. Мы постараемся максимально использовать всё, что у нас есть, чтобы добиться максимально возможного результата», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».