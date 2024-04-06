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Перес объяснил, почему до Гран-при Японии не чувствовал себя уверенным в машине

Перес объяснил, почему до Гран-при Японии не чувствовал себя уверенным в машине
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Пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес прокомментировал выступление команды на проходящем в Сузуке Гран-при Японии.

«Как сказал Карлос Сайнс, мы перестали что-то выдумывать. Мы слишком много экспериментировали с машиной, но сейчас у нас всё стабильнее. Мы рады, уикенды становятся только лучше.

В прошлом году мы приехали в Японию, когда всё работало. В такой ситуации вы ходите кругами. В конце года мы просто поняли, что лучше оставить всё как есть и не пытаться гоняться за настройкой, поскольку это ставит под угрозу другие аспекты. Так было и в нынешнем сезоне. Сейчас я чувствую себя комфортнее, счастливее, уверенность возвращается», — приводит слова Переса издание RaceFans.

Напомним, гонка Гран-при Японии состоится завтра, 7 апреля, и начнётся в 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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