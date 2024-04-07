Александер Албон поделился подробностями столкновения с Даниэлем Риккардо

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал свою версию событий инцидента, произошедшего на старте гонки в рамках Гран-при Японии. Албон столкнулся с гонщиком «РБ» Даниэлем Риккардо, после чего оба болида оказались в отбойнике.

«Он явно не видел меня. Я попытался отступить в последний момент, резко затормозил, чтобы выбраться из этого положения. Но я уже не мог предотвратить столкновение. Самый важный вопрос сейчас — насколько серьёзно повреждена машина», — приводит слова Албона Motorsport-Total.

Из-за аварии Риккардо и Албона дирекция гонки остановила заезд для эвакуации машин и восстановления отбойников. Оба гонщика не пострадали.

Оба гонщика пока не смогли набрать ни одного очка в нынешнем сезоне Формулы-1.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте