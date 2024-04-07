Тото Вольф: никто не догонит Ферстаппена в этом году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что ни одному пилоту не удастся побороться с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за чемпионское звание в сезоне-2024.

«Никто не догонит Макса в этом году. Его пилотаж и машина просто захватывающие. Вы можете видеть то, как он контролирует работу шин. По сути теперь нынешний сезон — это борьба за звание лучшего из остальных. Это факт. Так что всё, на что мы теперь надеемся, это что мы сможем догнать «Макларен» и «Феррари» и побороться за второе место. Вот в чём суть этого года. Так же было и в прошлом году, когда мы стали вторыми», — приводит слова Вольфа ESPN.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.

4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.

5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.