Хэмилтон ушёл с послегоночного интервью в Японии после вопроса о «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ушёл с послегоночного интервью на Гран-при Японии после того, как его спросили, не завидует ли он впечатляющему гоночному темпу «Феррари».
39-летнего гонщика спросили, не завидует ли он, наблюдая за столь сильными результатами «Феррари», на что 103-кратный победитель гонок ответил резким вопросом.
«У вас есть вопросы получше?» — сказал Хэмилтон, после чего покинул зону пресс-подхода.
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1: