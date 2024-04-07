Риккардо рассказал, как он отнёсся к аварии на первом круге Гран-при Японии

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал о своём отношении к аварии, которая произошла с его участием на первом круге Гран-при Японии.

«Сегодняшняя гонка — это просто отдельная ситуация. Не стоит её приобщать ко всему сезону, который складывается пока что неудачно.

Есть вероятность того, что в течение сезона я ещё раз попаду в один инцидент на первом круге, это просто вероятность, такие вещи случаются. Конечно, очень неприятно, когда это происходит. Но я не рассматриваю это как нечто большее, чем просто несчастный инцидент.

Конечно, было бы неплохо провести гонку и попытаться показать хоть немного того, что, как мне кажется, мы начали показывать вчера. Мы сделаем это в Китае. На самом деле я буду тестировать болид во вторник. Так что те круги, которые я пропустил сегодня, я наверстаю во вторник», — приводит слова Риккардо F1i.