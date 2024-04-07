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Ваулз: у «Уильямса» почти не осталось запчастей

Ваулз: у «Уильямса» почти не осталось запчастей
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что разбитое в аварии на Гран-при Японии шасси Алекса Албона можно починить. Такой предварительный вывод он сделал по фотоснимкам машины.

«Похоже, у нас снова небольшое повреждение передней правой части машины. Нужно посмотреть, насколько она повреждена. Мне кажется, что шасси можно починить, но это если судить по фотографиям.

Последние две недели выдались тяжёлыми. Думаю, для любой команды были бы проблемой три большие аварии, в которых выведены из строя почти все узлы машины. Если это растянуто на весь сезон, то с этим ещё можно справиться, но когда это происходит в нескольких гонках подряд…

Надеюсь, мы сможем найти рабочие детали на замену, но их уже почти не осталось», — приводит слова Ваулза издание Racing News 365.

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