Уилл Бакстон: я убеждён, что Тото Вольф собирается подписать Антонелли

Известный гоночный журналист Уилл Бакстон уточнил своё мнение о том, кто в следующем году займёт место в «Мерседесе», освобождающееся после перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Хочу прояснить ситуацию. Ранее на этой неделе Тото Вольф заявил, что «некоторые действительно хорошие парни собираются сменить команды». На шоу после гонки я сказал, что, по моему мнению, речь, скорее всего, о Карлосе Сайнсе. Я не утверждал, что Тото собирается подписать Карлоса.

Как некоторые из вас, вероятно, знают, я по-прежнему абсолютно убеждён, что Тото хочет взять в «Мерседес» Кими Антонелли. Тото имел в виду, что топ-пилоты выберут другие команды. В нынешних обстоятельствах я считаю, что Карлос в краткосрочной перспективе лучший вариант.

Это не значит, что Карлос не может перейти в «Мерседес». У «Мерседеса» есть свободное место, у Карлоса нет контракта. Шанс есть. А кто не хотел бы подписать Карлоса?» — написал Бакстон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).