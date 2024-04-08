Ральф Шумахер объяснил, почему Хюлькенберг должен уйти из «Хааса»

Бывший пилот Формулы-1, немец Ральф Шумахер высказал мнение о том, что пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг должен покинуть команду.

«Конечно, Хюлькенберг не должен оставаться в «Хаасе». Безусловно, «Хаас» отличная команда, и все в ней будет только улучшаться, но структура не ориентирована на будущее. Инвестиции есть, но они не направляются в нужное русло, потому что у Джина Хааса другие идеи. Это хорошая, маленькая команда для новичков вроде Оливера Бермана», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, почему на рестарте Гран-при Японии Нико Хюлькенберг опустился с 10-го места на 17-е, что в итоге помешало ему набрать очки.

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