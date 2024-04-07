В «Хаасе» объяснили провал Нико Хюлькенберга на рестарте гонки

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, почему на рестарте Гран-при Японии Нико Хюлькенберг опустился с 10-го места на 17-е, что в итоге помешало ему набрать очки.

«По итогу у нас смешанные чувства. Нико не хватило пяти секунд до топ-10, что сильно расстраивает. Если говорить о позитиве, но наш гоночный темп оказался намного лучше, чем мы видели ранее на протяжении уикенда. Так что изменения, которые внесла команда после третьей тренировки и перед квалификацией, хорошо сработали. Нам просто нужно добиваться такого быстрее по ходу уикенда, ведь мы начали его с неправильным балансом машины, а вторая практика была дождевой. Так что с этим надо прибавить.

Сегодня у Нико был хороший первый старт, но на втором он не выполнил процедуру корректно, из-за чего двигатель перешёл в режим антистолл и он потерял позиции. После такого отыграться до почти завоевания очков было очень ободряюще, так что будем двигаться дальше с этим позитивным моментом», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».