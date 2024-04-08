Хорнер рассказал, чем его впечатлил победивший на ГП Японии Ферстаппен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после Гран-при Японии отметил работу пилота команды Макса Ферстаппена с шинами.

«Он стал очень проницательным в управлении шинами. То, как ему удалось продлить срок службы шин, впечатляет. Мы убедились в этом на первом и втором отрезках. Он проделал отличную работу. У него очень умная голова на всё ещё довольно молодых плечах», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии. Вторым был ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».

Ранее Хорнер отреагировал на высказывание руководителя немецкой команды «Мерседес» Тото Вольфа в адрес Ферстаппена.