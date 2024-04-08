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Motorsport: «Астон Мартин» изучает возможность приглашения Сайнса вместо Алонсо

Motorsport: «Астон Мартин» изучает возможность приглашения Сайнса вместо Алонсо
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» изучает возможность приглашения гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса в пару к Лэнсу Строллу с 2025 года. Об этом информирует Motorsport, ссылаясь на свои источники.

При этом отмечается, что предметный интерес к Сайнсу проявляет «Ауди». Обе команды могут столкнуться с конкуренцией за Карлоса со стороны «Ред Булл». Однако австрийский гоночный коллектив пока не торопится с принятием решение, оценивая целесообразность продолжить сотрудничество с нынешнем гонщиком Серхио Пересом. Более того, гоночный коллектив из Австрии рассматривает вариант с приглашением Александера Албона из «Уильямса».

На минувшем Гран-при Японии Сайнс показал третий результат.

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