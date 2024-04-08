«Может быть поздно». Сайнс рассказал, когда «Феррари» сможет соперничать с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, что итальянская команда сможет навязать борьбу «Ред Булл» только после пакета модернизаций, который команда сможет внедрить по окончании трети нынешнего сезона.

«Я думаю, что в первой трети сезона у «Ред Булл» определенно будет преимущество, пока мы не внедрим одну или две модернизации, которые позволят нам бороться с ними более стабильно. Но к тому времени, возможно, будет уже поздновато для того преимущества, которое они могут иметь в чемпионате», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Ранее Сайнс поделился впечатлениями после гонки в рамках Гран-при Японии, которая состоялась вчера, 7 апреля. Напомним, испанский пилот занял третье место. Победу одержал Макс Ферстаппен.