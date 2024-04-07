Карлос Сайнс: я думал, что завоевать подиум в этой гонке будет очень сложно

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после гонки в рамках Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 7 апреля. Карлос занял третье место.

«Я провёл хорошую гонку. Я очень доволен, потому что было очень тяжело из-за деградации шин, но потом появились облака и этот процесс замедлился, и я подумал, что тактика с одним пит-стопом была бы быстрее, а мы были на двух.

Мне пришлось обгонять много машин. Обгонять было сложно, как всегда в Сузуке, нужно было постараться в последней шикане, чтобы хорошо войти в первый поворот. Я смог это делать, но там было тяжело.

Что насчёт подиума, то я полагал, что он возможен, но мне казалось, что будет очень сложно вернуться на третье место, учитывая, как сложно было обогнать «Мерседес».

Я знал, что мне нужна была большая дельта, чтобы приблизиться к Ландо и Шарлю. В итоге нам это удалось. Я был быстр на жёстких шинах. Мне очень понравилось, что на жёстких шинах я чувствовал, что можно ускоряться, и я сделал всё, что мог, и завоевал подиум», — сказал Сайнс после гонки.

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