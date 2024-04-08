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«Терять уже нечего». Карлос Сайнс высказался о нынешнем сезоне Формулы-1

«Терять уже нечего». Карлос Сайнс высказался о нынешнем сезоне Формулы-1
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о шансах навязать борьбу «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Это мой последний год в «Феррари», так что терять уже нечего. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Напомним, по окончании этого сезона «Королевских гонок» Сайнс покинет «Феррари». На место испанца придёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

В настоящий момент Карлос занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидером является Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 77 баллов.

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» изучает возможность приглашения Сайнса вместо Фернандо Алонсо.

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