«Макларен» объявил о заключении нового соглашения с British American Tobacco

Британская команда Формулы-1 «Макларен» объявила о продлении спонсорского соглашения с компанией British American Tobacco (BAT). Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Контракт пролонгирован на несколько лет.

Британская сигаретная компания останется главным партнёром команды. Сотрудничество сторон началось ещё в 2019 году.

«Рад объявить о продлении соглашения с нашим давним партнёром BAT. Вместе мы продолжим продвигать важные проекты, такие как DE&I, и проводить кампании, которые привлекают и вдохновляют наших поклонников по всему миру. Путь трансформации BAT является стремительным и инновационным. То же самое можно сказать и о Формуле-1. Горжусь тем, что мы будем продолжать наше партнёрство», — сказал руководитель «Макларена» Зак Браун.