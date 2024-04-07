Оскар Пиастри: мне пришлось непросто в грязном воздушном потоке от машины Алонсо

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри остался раздосадован своей ошибкой под конец гонки Гран-при Японии, позволившей Джорджу Расселлу обогнать его на последнем круге.

«Было несколько сложных эпизодов в борьбе с Джорджем, но в конце концов я допустил ошибку, и он обогнал меня. Ещё мне пришлось непросто в грязном воздушном потоке от машины Алонсо. Видимо, Фернандо использовал свою батарею, чтобы держать меня непосредственно позади. Учитывая, насколько сложно преследовать нынешние машины, это хорошая тактика, чтобы сдержать более быстрого соперника», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

На Гран-при Японии Оскар Пиастри занял восьмое место. В личном зачёте чемпионата 23-летний австралиец занимает шестое место, на его счету 32 очка.