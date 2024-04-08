Lexus Роуэна Аткинсона продают более чем за $ 1 млн

На площадке Piston Heads на продажу выставлен спорткар Lexus LFA, который принадлежал английскому актёру Роуэну Аткинсону, известному по комедийной роли мистера Бина.

Отмечается, что это один из 198 экземпляров, построенных для японского рынка, и изначально его стоимость составляла £ 340 тыс. (около $ 430 тыс.), но, учитывая провенанс, за автомобиль теперь просят в два с половиной раза больше — £ 875 тыс. (около $ 1,1 млн).

Lexus LFA, принадлежавший Роуэну Аткинсону Фото: theoctanecollection.com

Lexus LFA был представлен ещё в 2005 году, однако в серийное производство спорткар был запущен лишь в 2010-м. Представленный к продаже экземпляр выпущен в 2012 году и только спустя несколько лет Аткинсон приобрёл его в коллекцию.

Под капотом у автомобиля 4,8-литровый двигатель V10 мощностью порядка 560 лошадиных сил. До 60 миль в час (97 км/ч) Lexus LFA разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 327 км/ч.

Салон Lexus LFA Роуэна Аткинсона Фото: theoctanecollection.com

Добавим, что это ещё не самый дорогой Lexus LFA. В 2012 году на аукционе RM Sotheby’s в Лас-Вегасе один из 25 построенных Lexus LFA Nürburgring Package был продан за $ 1,9 млн.