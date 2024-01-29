Lamborghini Дональда Трампа продали за $ 1,1 млн

На аукционе Barrett-Jackson, который завершился 28 января в Скоттсдейле, штат Аризона, продан редкий Lamborghini Diablo VT Roadster, который ранее принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. Сумма сделки составила $ 1,1 млн, сообщает Daily Mail. Издание также отмечает, что изначально специалисты Hagerty оценивали этот автомобиль в $ 220 тыс.

Lamborghini Diablo VT Roadster, принадлежавший Трампу Фото: barrett-jackson.com

Этот автомобиль был построен в 1997 году по индивидуальному заказу. Трамп выбрал необычный цвет Blu Le Mans, в котором Diablo в те годы не выпускался. Кроме того, на кузове автомобиля размещён специальный шильдик с надписью «Donald Trump 1997 Diablo».

Интерьер Lamborghini Diablo VT Roadster Трампа Фото: barrett-jackson.com

Под капотом у спорткара 5,7-литровый двигатель V12 мощностью 492 лошадиные силы, совмещённый с пятиступенчатой коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль достигает 100 км/ч за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Шестиколёсный Humvee от Danton Arts Kustoms Фото: barrett-jackson.com

Среди других лотов аукциона выделим необычный шестиколёсный Humvee с заниженной подвеской, который был продан за $ 825 тыс. Кроме того, за $ 350 тыс. ушёл первый экземпляр Ford Mustang Dark Horse — эти средства будут переданы в благотворительный фонд, который занимается борьбой с детским диабетом 1-го типа.

Bugatti Chiron Фото: barrett-jackson.com

Самым дорогим автомобилем аукциона стал Bugatti Chiron 2018 года — он обошёлся покупателю в $ 2,97 млн. Более двух миллионов долларов удалось выручить и за винтажный Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года — он ушёл с молотка за $ 2,42 млн.