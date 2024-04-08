Редчайший спорткар Хаккинена выставлен на аукцион. Победителя потренирует сам Мика

На аукцион Bonhams, который пройдёт в Монако 10 мая, выставлен редчайший McLaren P1 Coupé Validation Prototype 3 2013 года, принадлежащий двукратному чемпиону Формулы-1 Мике Хаккинену. Ожидаемая стоимость лота — € 1,5-2 млн. Отмечается, что новый владелец машины также получит эксклюзивный тренировочный день с Микой Хаккиненом в любом месте по своему выбору.

McLaren P1 Coupé VP3 Мики Хаккинена Фото: bonhams.com

McLaren P1 был представлен в 2012 году как преемник спорткара F1. Машина выпущена тиражом в 375 экземпляров, однако Validation Prototype — ранних прототипов автомобиля — было построено лишь семь штук, и выставленный на торги — третий из них. Отмечается, что это первый в истории случай, когда такой прототип доступен для покупки на публичных торгах.

Единственным владельцем McLaren P1 Coupé VP3 был и остаётся на данный момент Мика Хаккинен, а обслуживанием автомобиля занимался департамент McLaren Special Operations.

Руль McLaren P1 Coupé VP3 Фото: bonhams.com

Чем именно эта машина отличается от серийной, не сообщается. У последней под капотом 3,8-литровый гибридный двигатель V8 суммарной мощностью 916 лошадиных сил. До 100 км/ч McLaren P1 разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость автомобиля — около 350 км/ч.

Мика Хаккинен выступал в Формуле-1 с 1991 по 2001 годы и запомнился как один из главных соперников Михаэля Шумахера. На счету финна 20 побед и более 50 подиумов, а также звания чемпиона мира 1998 и 1999 годов.