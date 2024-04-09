Руководитель команды, выступающей в ELMS, погиб в Барселоне

Сегодня, 9 апреля, на трассе «Барселона-Каталония» во время гоночного уикенда Европейской серии Ле-Ман (ELMS) произошёл трагичный инцидент со смертельным исходом, информирует пресс-служба серии. Во время подготовки к гонке «4 часа Барселоны» с менеджером команды Proton Huber Competition Герхардом Фройндорфером произошёл несчастный случай с участием командного грузовика. Несмотря на помощь врачей, Герхард от полученных травм скончался.

«От имени всей семьи гонок на выносливость я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье Герхарда Фройндорфера, особенно его жене Кароле, и команде Proton Huber Competition. Это очень печальный день для всех нас», — сказал генеральный директор Le Mans Endurance Management Фредерик Лекиен.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям Герхарда и всему паддоку Европейской серии Ле-Ман», — добавил Хосеп Луис Сантамария – управляющий директор трассы «Барселона-Каталония».