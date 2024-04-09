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Ральф Шумахер — о «Мерседесе»: почти отчаяние, Хэмилтон потерял доверие к команде

Ральф Шумахер — о «Мерседесе»: почти отчаяние, Хэмилтон потерял доверие к команде
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о положении дел у «Мерседеса» в настоящий момент.

«Очевидно, Льюис Хэмилтон уже сконцентрировал своё внимание на 2025 год, что свидетельствует об отсутствии доверия к нынешней команде. Тот факт, что он уже мысленно находится в другом месте, явно представляет собой серьёзную проблему, которую необходимо решить. Попытка использовать в Сузуке стратегию одного пит-стопа – почти отчаяние, по крайней мере, складывается такое впечатление. В данный момент команда не понимает, как можно решить проблемы», — приводит слова Шумахера F1-News.eu со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка.

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