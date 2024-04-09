Ральф Шумахер рассказал, будет ли Сайнс целью номер один для «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о потенциальном переходе в «Ред Булл» испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Полагаю, Сайнс не будет целью номер один для «Ред Булл». Марко уже его отпускал [во время выступления за «Торо Россо»]. Так что Карлосу будет непросто, если Хельмут примет решение», — приводит слова Шумахера издание Sky Sport Germany.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. На его место придёт семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за немецкую команду «Мерседес».

Ранее мнением о возможном переходе Сайнса в «Ред Булл» поделился советник команды по автоспорту Хельмут Марко.