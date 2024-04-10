Марко ответил на вопрос о шансах Албона на титул Ф-1 в случае перехода в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможном переходе в команду тайского гонщика Александера Албона, который сейчас выступает за «Уильямс». У Марко поинтересовались, смог ли бы Албон стать чемпионом Формулы-1 вместе с «Ред Булл».

«Чтобы это произошло, Албону пришлось бы сесть в нашу машину. Но у него контракт до конца 2025 года [с «Уильямсом»], — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона он перешёл в «Ред Булл». В настоящий момент Александер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, не имея пока ни одного очка.

Ранее Хельмут Марко высказался о Карлосе Сайнсе, которого связывают с возможным переходом в «Ред Булл».