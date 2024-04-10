«Альпин» сделала заявление после слухов о продаже команды

Французская команда Формулы-1 прокомментировала недавние слухи, согласно которым гоночный коллектив может быть продан. Подобные сообщения появились на фоне неудачного начала нынешнего сезона Формулы-1. Сообщалось, что компания «Рено» из-за этого якобы может в итоге найти покупателя для команды.

«Слухи и различные комментарии о том, что команда выставлена на продажу, не соответствуют действительности. Гоночный коллектив категорически не продаётся», — приводит заявление «Альпин» издание Motorsport.

В настоящий момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив пока не набрал ни одного очка. Первое место занимает австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 141 очко.