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«Альпин» сделала заявление после слухов о продаже команды

«Альпин» сделала заявление после слухов о продаже команды
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Французская команда Формулы-1 прокомментировала недавние слухи, согласно которым гоночный коллектив может быть продан. Подобные сообщения появились на фоне неудачного начала нынешнего сезона Формулы-1. Сообщалось, что компания «Рено» из-за этого якобы может в итоге найти покупателя для команды.

«Слухи и различные комментарии о том, что команда выставлена на продажу, не соответствуют действительности. Гоночный коллектив категорически не продаётся», — приводит заявление «Альпин» издание Motorsport.

В настоящий момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив пока не набрал ни одного очка. Первое место занимает австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 141 очко.

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