Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: в моё время Ф-1 была враждебной, а сейчас напарники ужинают вместе

Монтойя: в моё время Ф-1 была враждебной, а сейчас напарники ужинают вместе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об изменении менталитета современных гонщиков.

«Сейчас благодаря социальным сетям товарищи по команде стали лучшими друзьями. Они вместе ходят на ужин, вместе играют в теннис. В моё время никто ни с кем не разговаривал. Я общался с Алонсо и до сих пор это делаю, иногда – с Баррикелло и Массой. Это была враждебная среда.

В годы InduCar я запомнил одну из лучших фраз: «Если вам нужны друзья, приведите их, вы здесь не для того, чтобы заводить друзей». И это правда. Сейчас все очень вежливы, но, когда вы такой милый, трудно быть засранцем и делать манёвр, из-за которого может сойти другой человек. Всё становится сложнее, когда вчера вечером вы ходили на ужин», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android