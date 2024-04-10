Монтойя: в моё время Ф-1 была враждебной, а сейчас напарники ужинают вместе

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об изменении менталитета современных гонщиков.

«Сейчас благодаря социальным сетям товарищи по команде стали лучшими друзьями. Они вместе ходят на ужин, вместе играют в теннис. В моё время никто ни с кем не разговаривал. Я общался с Алонсо и до сих пор это делаю, иногда – с Баррикелло и Массой. Это была враждебная среда.

В годы InduCar я запомнил одну из лучших фраз: «Если вам нужны друзья, приведите их, вы здесь не для того, чтобы заводить друзей». И это правда. Сейчас все очень вежливы, но, когда вы такой милый, трудно быть засранцем и делать манёвр, из-за которого может сойти другой человек. Всё становится сложнее, когда вчера вечером вы ходили на ужин», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте