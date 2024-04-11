Майкл Андретти – о попадании в Ф-1: настанет момент, когда нам не смогут сказать «нет»

Майкл Андретти, глава гоночной команды «Андретти», заявил, что коллектив продолжит добиваться вступления в Формулу-1.

«Мы по-прежнему сотрудничаем с ФОМ и мы покажем, что может привнести. «Дженерал Моторс» также активно принимает участие. Они пришли сюда не для того, чтобы просто быть здесь, они намерены стать важной частью нашей команды, и я считаю, что пока значимость этого не оценена. Думаю, что как только все поймут, что мы делаем, наступит момент, когда нам не смогут ответить «нет».

Сейчас «Дженерал Моторс» создают двигатель. Итак, у нас будет двигатель к 2028 году, хотя, очевидно, для начала его нужно построить. Важно, чтобы когда мы получили собственный двигатель, команда уже была конкурентна и готова к работе», — приводит слова Андретти Sky Sports.