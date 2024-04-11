AMuS: Ферстаппен хочет остаться в «Ред Булл», единственная альтернатива — «Мерседес»

Портал Auto Motor und Sport поделился последними инсайдами по поводу статуса пилота Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Источник подтверждает, что Ферстаппен может уйти из команды, если в «Ред Булл» не будет ни Хельмута Марко, ни Эдриана Ньюи. Макс хочет остаться в команде, но никто из «Ред Булл» не может гарантировать ему, что всё останется так, как есть.

При этом единственной альтернативой для Ферстаппена является «Мерседес», потому что эта команда — наилучшее место в долгосрочной перспективе, сообщается в материале.

Авторы статьи заявляют, что потенциальная зарплата Макса уже утверждена внутри «Мерседеса». Она будет выше, чем у Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. Руководитель команды Тото Вольф будет готов ждать решения Макса, даже если из-за этого упустит возможность пригласить Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.