Экс-пилот Ф-1: если Ферстаппен покинет «Ред Булл», им придётся подписать Сайнса

Бывший пилот Формулы-1 голландец Гидо ван дер Гарде высказал своё мнение о нескольких вариантах будущего для команды «Ред Булл».

«Скоро перед «Ред Булл» встанет выбор: подписать Карлоса Сайнса или оставить Переса, который является просто хорошим вторым гонщиком. Или взять обоих, но это зависит от того, что предпримет Макс. Если у него есть вариант с уходом куда-то, скажем, в «Мерседес», то «Ред Булл» придётся подписать Сайнса.

Пока Ферстаппен в «Ред Булл», Сайнс не придёт, я в это не верю. Будет слишком тяжёлая ситуация. Но если что-то случится и Макс окажется в другой команде, то я бы взял Сайнса на месте «Ред Булл», — сообщил ван дер Гарде в подкасте DRS: De Race Show.

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