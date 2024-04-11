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Названы условия, поставленные «Ауди», «Астон Мартин» и «Ред Булл» перед Сайнсом и Алонсо

Названы условия, поставленные «Ауди», «Астон Мартин» и «Ред Булл» перед Сайнсом и Алонсо
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«Ауди», «Астон Мартин» и «Ред Булл» настаивают на скором принятии решения по поводу своего будущего от Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо. Об этом информирует Auto Motor und Sport. В случае с Сайнсом, речь идёт об «Ауди», а в случае с Алонсо – об «Астон Мартин» и «Ред Булл».

Сообщается, что Фернандо поставили срок до конца следующей недели – именно до этого времени он должен принять решение. При этом отмечается, что сам Алонсо не желает переходить в «Ред Булл», если там останется Макс Ферстаппен. При таком раскладе испанец предпочёл бы не менять команду, которая к тому же постоянно развивается.

Ранее Auto Motor und Sport также сообщал, что Ферстаппен может уйти из команды, если в «Ред Булл» не будет ни Хельмута Марко, ни Эдриана Ньюи.

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