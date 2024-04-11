«Москвич» показал свой новый кроссовер. Он поступит в продажу в этом году

Автомобильный завод «Москвич» представил дизайн новой модели — это семейный семиместный кроссовер «Москвич 8». В производство и в продажу автомобиль поступит до конца нынешнего года. Стоимость новинки будет объявлена позднее.
Отмечается, что «Москвич 8» отличают продуманная эргономика и высокий уровень комфорта, а также целый набор мультимедийных решений, в том числе подключение к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.
«Москвич 8»
Фото: «Москвич»
Автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем GDI мощностью в 174 лошадиные силы и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
«Москвич 8» станет уже четвёртой моделью завода в современной линейке. В данный момент доступны также кроссовер «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».