Начались тесты кроссовера на базе Lada Vesta. Новинка ожидается в 2026 году

Директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков рассказал о начале испытаний прототипа грядущего кроссовера на базе Lada Vesta. Груненков в интервью «Газете.ru» также отметил, что новый автомобиль находится на стадии утверждения дизайна, однако сроки его появления пока не называются.

«Мы действительно приступили к созданию кроссовера на платформе Vesta. Мы его будем позиционировать в сегменте B+. Но пока мы не анонсируем сроки запуска этого автомобиля. У нас уже наработан дизайн, он на утверждении. Мы сейчас на этапе выбора поставщиков. Пока испытываются „мулы“, наши наработки на платформе Vesta, по нашим стандартам, — прототипы», — цитирует Груненкова «Газета.ru».

Отметим, что изначально проект ожидался в 2025 году, однако в конце декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров говорил о планах по выпуску Lada Vesta в 2026-м.