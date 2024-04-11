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42-летний Фернандо Алонсо ответил на вопрос о сроках завершения карьеры

42-летний Фернандо Алонсо ответил на вопрос о сроках завершения карьеры
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. По словам испанца, в настоящий момент он не думает об этом.

«Я никогда особо не думал о завершении карьеры. На 99% уверен, что в следующем году смогу продолжить участие в гонках на полную мощность, поэтому речь о завершении карьеры не идёт. Я буду пилотировать столько, сколько смогу. Не могу сказать, до какого года, но это точно не произойдет в 2026 году. Я хочу насладиться новыми правилами. Два года наверняка, а затем ещё несколько лет с «Астон Мартин» в разных сферах. Возможно, я продолжу с ними, даже когда перестану пилотировать. Но ещё посмотрим», — приводит слова Алонсо издание Marca.

Отметим, что Алонсо сейчас 42 года.

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