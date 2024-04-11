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Фернандо Алонсо высказался о новом контракте с «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо высказался о новом контракте с «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал новое соглашение с командой. По его условиям, в британском гоночном коллективе Фернандо будет выступать до 2026 года включительно.

«В последние несколько месяцев было много сказано и написано о моём будущем в Формуле-1, но сегодня я рад объявить, что остаюсь с «Астон Мартин», с которым заключил многолетнее соглашение. В начале года я сказал, что сначала решу, хочу ли продолжать участвовать в гонках и только потом приму решение. С того момента, как я присоединился к команде в 2023 году, я чувствовал себя как дома. Всего за 15 месяцев мы уже многого достигли, завоевав несколько запоминающихся подиумов.

Я очень благодарен Строллу, Мартину Уитмаршу и Майку Краку за доверие, которое они мне оказали. Не терпится увидеть, чего ещё мы с Лэнсом сможет вместе достичь. Это только начало проекта, и я горжусь тем, что являюсь его частью. Я в лучшей физической форме и всё ещё голоден. Планирую отдать все силы, пока мы будем продолжать наш путь к тому, чтобы стать командой-победителем чемпионата мира», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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