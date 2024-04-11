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Эксперт назвал пилота, который перейдёт в «Мерседес», предположив, куда отправится Сайнс

Эксперт назвал пилота, который перейдёт в «Мерседес», предположив, куда отправится Сайнс
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Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс после заключения нового контракта испанского гонщика Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» поделился прогнозом по дальнейшим трансферам в Формуле-1.

«Алонсо останется в «Астон Мартин» до 2026 года включительно. Вероятно, это означает, что в «Мерседес» перейдёт с Андреа Кими Антонелли из Формулы-2. Сайнс, скорее всего, перейдёт в «Кик-Заубер», — написал Сандерс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, не так давно сообщалось, что «Ауди» потребовала от Сайнса быстрее приняли решение по поводу своего будущего. Кроме того, говорилось, что Карлос близок к подписанию контракта с «Мерседесом». По окончании нынешнего сезона испанец покинет «Скудерию».

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