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Sport.es: Карлос Сайнс близок к переходу в «Мерседес»

Sport.es: Карлос Сайнс близок к переходу в «Мерседес»
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс близок к подписанию контракта с «Мерседесом». Об этом информирует Sport.es, ссылаясь на разговоры в паддоке. По сведениям источника, о соглашении может быть объявлено в ближайшие недели.

Напомним, Карлос покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона «Королевских гонок». Его место займёт семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидирует Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». На его счету 77 баллов.

Ранее издание Auto Motor und Sport назвало условия, которые были поставлены «Ауди», «Астон Мартин» и «Ред Булл» перед Сайнсом и Фернандо Алонсо.

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