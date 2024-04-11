Фернандо Алонсо высказался о предстоящем сотрудничестве с «Хондой»

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о предстоящем сотрудничестве с компанией «Хонда» в рамках Формулы-1.

«Хонда» отличный производитель в области автоспорта, пару лет назад у них не получилось сработаться с «Макларен», но сейчас они доминируют в этом виде спорта, поэтому их база к 2026 году будет сильной, поскольку у них есть завод для достижения этой цели.

Знаю их, знаю (базу) в Сакуре. Мы все мотивированы проектом экологически чистого топлива, который запустится в 2026 года — это беспроигрышный вариант. Кроме того, у меня в принципе огромное уважение к японской культуре, с 2026 года у нас с ними будет много контактов. Надеюсь, что теперь у нас будет возможность снова поработать вместе после «Макларена», мне это доставит удовольствие», — приводит слова Алонсо портал Marca.