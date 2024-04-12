Глава «Хонды» разъяснил, как изменились отношения с Алонсо с момента «мотора для GP2»

Президент «Хонды» Коджи Ватанабэ заявил, что отношения его компании с Фернандо Алонсо значительно улучшились с того момента, когда он выступая за «Макларен» сказал во время гонки Гран-при Японии — 2015 по радио, что японский мотор «как для машины GP2».

«Когда мы работали с ним с 2015 по 2017 год, была очень сложная ситуация как для «Хонды», так и для команды «Макларен». Это был очень разочаровывающий период в нашей истории, и были моменты, когда наши отношения были натянутыми. Но я думаю, что мы стали сильнее, преодолев это разочарование. С тех пор Алонсо также был очень активен. Я рад, что мы можем вместе преодолеть этот неприятный опыт и снова бороться за победу вместе.

В конце прошлого года я общался с Фернандо в Лас-Вегасе. Тогда он ещё не принял решение о своём контракте. Но он подошел, когда мы разговаривали с Майком Краком и сказал: «Удачи» и «Если у нас есть шанс, давайте гоняться вместе».

У нас было много переговоров с «Астон Мартин». Мы обменялись мнениями о гонщиках и пришли к согласию, что Алонсо определенно является гонщиком высшего класса. «Астон Мартин» спросил нас, возникнут ли какие-либо проблемы с нашей стороны, если они продлят контракт Алонсо. С нашей стороны не было никаких возражений», — приводит слова Ватанабэ издание Motorsport.